Inscrições para Mestrado Profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos na UFCG em Sumé continuam abertas

O prazo final para a inscrição vai até 29 de maio.

Continuam abertas as inscrições para a seleção do Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (ProfÁgua) que terá turma no Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido da Universidade Federal de Campina Grande. O prazo para inscrição vai até 29 de maio e são oferecidas 20 vagas na UFCG.

O ProfÁgua é um programa de pós-graduação stricto sensu em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do Ministério da Educação. Coordenado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, tem como objetivo proporcionar a formação continuada dos profissionais que atuam em órgãos gestores de recursos hídricos (em nível federal, estadual e municipal), agências de água, comitês de bacia hidrográfica ou conselhos de recursos hídricos, seja participando desses órgãos ou submetendo pedidos ou projetos de utilização e controle de recursos hídricos.

O programa tem como áreas de concentração instrumentos da política de recursos hídricos e regulação e governança de recursos hídricos. As linhas de pesquisa são: Ferramentas aplicadas aos instrumentos de gestão de recursos hídricos; Metodologias para implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos; Planejamento e gestão de recursos hídricos e Segurança hídrica e usos múltiplos da água.

Acesse a página do Programa para realizar inscrição e obter mais informações (http://www.feis.unesp.br/#!/p os-graduacao/profagua/processo -seletivo-2018).

Fonte: Ascom