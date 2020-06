Campeonato Paraibano deverá ser retomado dia 18 de julho; veja jogos

Os treinos dos times devem voltar no próximo dia 29 e o Campeonato Paraibano retomado no dia 18 de julho. A definição aconteceu nesta quinta-feira (18), entre a Federação Paraibana de Futebol e os dirigentes dos clubes.

O último jogo da competição estadual foi o empate entre Botafogo-PB e Sousa, 1 a 1, no estádio Almeidão, em João Pessoa, no dia 18 de março. No dia seguinte, o Campeonato foi paralisado devido à pandemia do novo coronavírus. Ainda faltam 17 jogos para a conclusão do evento oficial.

A presidente da FPF, Michele Ramalho, afirmou que a competição volta com toda segurança e vai depender da liberação de cada prefeitura. “Foi uma reunião com muito debate, e ficou definido que vamos manter o regulamento do Campeonato e seguindo todos os protocolos exigidos para a volta do futebol”.

Nesta sexta-feira (19) está confirmada uma reunião entre os dirigentes de Treze, Campinense, Perilima e o Prefeito de Campina Grande, para avaliar a liberação dos treinos, na cidade.

Faltando 17 partidas para conclusão do Campeonato Paraibano de 2020, a classificação aponta que Atlético de Cajazeiras e Treze estão liderando o Grupo A. Enquanto que Campinense e Sousa são os dois primeiros colocados do Grupo B. Pelo regulamento, os quatro times estariam garantidos para a fase do mata-mata.

O Atlético de Cajazeiras lidera o Grupo A, com 18 pontos ganhos e luta por uma das duas vagas, com Treze (16) e Botafogo (15). Perilima com dez pontos e Sport Lagoa Seca, com três, não tem mais chances de classificação.

O Grupo B está mais equilibrado e tem o Campinense com 13 pontos, com nove gols de saldo e Sousa (13, sem saldo). Mas, Nacional de Patos com oito pontos, CSP com sete e São Paulo Crystal com seis pontos, continuam lutando pelas duas vagas do grupo.

Jogos

Oitava rodada

Botafogo x Campinense

Nona rodada

Sousa 1 x 1 Botafogo

CSP x Sport Lagoa Seca

Campinense x Atlético de Cajazeiras

Nacional de Patos x Treze

São Paulo Crystal x Perilima

Décima rodada

Perilima x Nacional de Patos

Sport Lagoa Seca x São Paulo Crystal

Botafogo x CSP

Treze x Campinense

Sousa x Atlético de Cajazeiras

*Por: Franco Ferreira

Fonte: Portal Correio