A assessoria de imprensa do Hospital de Trauma de Campina Grande, confirmou por voltas da 8h45, desta quinta-feira, 15, a morte do delegado da Polícia Civil, Damião Marçal de 67 anos. Segundo informações, ele já deu entrada na unidade hospitalar com parada cardiorrespiratória. Foi tentado ressuscitação cardiopulmonar, porém sem sucesso.

Mais informações sobre sepultamento e velório no decorrer do dia.

Fonte: Paraíba Todo dia