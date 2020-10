Morre em Campina Nego lanterneiro vitima de COVID19

Cidade de Campina Grande de luto morreu nesta madrugada, vítima de complicações cardíacas agravadas pela Covid-19, o empresário Francisco Gomes de Lima, o “Nego da Oficina”.

Nego tinha 79 anos e há várias décadas mantinha uma oficina de lanternagem e pintura defronte da feira da Prata.

Ele estava internado na Clínica Santa Clara para realizar procedimentos cardíacos, mas o quadro se agravou, quando no hospital, acabou contraindo a COVID-19.

O cortejo do sepultamento do comerciante saíra as 15h30 com direção ao Cemitério do Monte Santo.

Fonte: Da Redação