Mulher pula de 1º andar de prédio para escapar de agressões à faca do companheiro, em João Pessoa

Uma mulher de 19 anos pulou da janela do primeiro andar do apartamento onde mora no Bairro das Indústrias na tarde de ontem para escapar do ataque do companheiro que a ameaçava com uma faca. A discussão do casal começou por volta das 16 horas quando ele chegou em casa. Na briga, ele pegou uma faca e desferiu golpes na mão e na cabeça da vítima. Via ParlamentoPB

Depois de pular do prédio, a mulher pediu ajuda a uma vizinha que acionou a Polícia Militar e o Samu, em cuja ambulância a vítima foi levada até o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde foi atendida e recebeu alta na noite de ontem.

O agressor fugiu logo depois do crime e até agora não foi localizado.

Fonte: Primeiras Notícias