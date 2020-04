Município paraibano recebe apenas R$ 28,04 do governo Bolsonaro para enfrentar o corovavírus

Os 223 municípios paraibanos receberam do Governo Federal valores bem abaixo do esperado para enfrentar a pandemia causada pelo coronavírus. No estado, 45 municípios tiveram disponíveis nas suas contas valores abaixo de R$ 1 mil, impossibilitando até mesmo a compra de material básico para proteção dos profissionais de saúde que estão trabalhando diariamente. O município de Várzea, por exemplo, recebeu R$ 28,04. Para a Federação das Associações de Municípios da Paraíba (Famup), os repasses inviabilizam as ações que poderiam ser adotadas pelos gestores para evitar a proliferação da doença.

De acordo com o presidente da Famup, George Coelho, existia a informação de que o Governo repassaria a quantia de R$ 8 bilhões para o enfrentamento da crise nas cidades, mas esse valor caiu e não chegou nem a R$ 4 bilhões, superando pouco mais de R$ 3,7 bilhões. Com isso, o presidente disse que os municípios passam a ficar em extrema dificuldade financeira, uma vez que já sofrem com as quedas na arrecadação direta e ainda nos repasses constitucionais como o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

“Mais de 72% dos municípios paraibanos dependem exclusivamente dos repasses federais para sobreviver. Estamos vivendo dias muito complicados e ainda temos que ver repasse de apenas R$ 28,00 para um município como Várzea enfrentar uma pandemia. O que um município faz com um valor desse?”, indagou George Coelho, destacando que se não houver um socorro real por parte dos Governo Federal, as administrações municipais ficarão inviabilizadas.

Os municípios de João Pessoa e Campina Grande tiveram os maiores repasses entre todos os municípios paraibanos com R$ 25 milhões e R$ 12,5 milhões, respectivamente. Na divisão, municípios como Maturéia, Quixaba e Sobrado tiveram valores abaixo dos R$ 100. Maturéia recebeu apenas R$ 49,15, Quixaba R$ 47,85 e Sobrado o valor de R$ 67,82.

Municípios e valores

1. ÁGUA BRANCA -R$ 123.055,11

2. AGUIAR – R$ 50.342,33

3. ALAGOA GRANDE – R$ 176.019,88

4. ALAGOA NOVA- R$ 64.524,21

5. ALAGOINHA- R$ 23.537,20

6. ALCANTIL – R$ 93.973,76

7. ALGODÃO DE JANDAÍRA – R$ 389,07

8. ALHANDRA – R$ 82.903,38

9. SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – R$ 126.495,51

10. AMPARO – R$ 203,12

11. APARECIDA – R$ 1.628,87

12. ARAÇAGI – R$ 41.030,48

13. ARARA – R$ 33.066,69

14. ARARUNA – R$ 224.956,54

15. AREIA – R$ 129.901,73

16. AREIA DE BARAÚNAS – R$ 405,74

17. AREIAL – R$ 9.347,23

18. AROEIRAS – R$ 127.833,68

19. ASSUNÇÃO – R$ 7.502,12

20. BAÍA DA TRAIÇÃO – R$ 210,00

21. BANANEIRAS – R$ 161.690,55

22. BARAÚNA – R$ 2.205,65

23. BARRA DE SANTANA – R$ 77.554,15

24. BARRA DE SANTA ROSA- R$ 42.689,13

25. BARRA DE SÃO MIGUEL – R$ 3.802,24

26. BAYEUX – R$ 394.737,98

27. BELÉM – R$ 102.302,79

28. BELÉM DO BREJO DO CRUZ – R$ 39.587,49

29. BERNARDINO BATISTA – R$ 22.641,94

30. BOA VENTURA – R$ 40.405,61

31. BOA VISTA – R$ 1.141,96

32. BOM JESUS – R$ 2.220,80

33. BOM SUCESSO – R$ 54.239,77

34. BONITO DE SANTA FÉ – R$ 85.500,11

35. BOQUEIRÃO – R$ 189.120,85

36. IGARACY – R$ 27.608,51

37. BORBOREMA- R$ 1.087,59

38. BREJO DO CRUZ – R$ 83.495,04

39. BREJO DOS SANTOS – R$ 27.519,89

40. CAAPORÃ – R$ 176.587,76

41. CABACEIRAS – R$ 24.691,02

42. CABEDELO – R$ 352.145,09

43. CACHOEIRA DOS ÍNDIOS – R$ 6.105,22

44. CACIMBA DE AREIA – R$ 28.745,57

45. CACIMBA DE DENTRO – R$ 34.151,09

46. CACIMBAS – R$ 1.999,46

47. CAIÇARA – R$ 17.782,72

48. CAJAZEIRAS – R$ 605.697,39

49. CAJAZEIRINHAS – R$ 22.219,39

50. CALDAS BRANDÃO – R$ 1.838,02

51. CAMALAÚ – R$ 638,97

52. CAMPINA GRANDE – R$ 12.586.641,16

53. CAPIM – R$ 3.651,36

54. CARAÚBAS – R$ 2.412,45

55. CARRAPATEIRA – R$ 402,75

56. CASSERENGUE – R$ 7.341,70

57. CATINGUEIRA – R$ 22.017,78

58. CATOLÉ DO ROCHA – R$ 403.804,46

59. CATURITÉ – R$ 27.381,66

60. CONCEIÇÃO – R$ 216.326,81

61. CONDADO – R$ 3.403,08

62. CONDE – R$ 231.446,53

63. CONGO – R$ 1.484,55

64. COREMAS – R$ 182.863,44

65. COXIXOLA – R$ 1.035,07

66. CRUZ DO ESPÍRITO SANTO – R$ 13.271,86

67. CUBATI – R$ 14.419,08

68. CUITÉ – R$ 241.114,31

69. CUITEGI – R$ 4.150,31

70. CUITÉ DE MAMANGUAPE – R$ 281,08

71. CURRAL DE CIMA – R$ 2.011,79

72. CURRAL VELHO – R$ 394,52

73. DAMIÃO – R$ 220,34

74. DESTERRO – R$ 46.381,22

75. VISTA SERRANA – R$ 1.974,27

76. DIAMANTE – R$ 41.571,51

77. DONA INÊS- R$ 17.545,13

78. DUAS ESTRADAS – R$ 428,35

79. EMAS – R$ 89,23

80. ESPERANÇA – R$ 359.408,79

81. FAGUNDES – R$ 209,61

82. FREI MARTINHO – R$ 6.028,35

83. GADO BRAVO – R$ 8.729,66

84. GUARABIRA – R$ 766.025,65

85. GURINHÉM – R$ 46.009,27

86. GURJÃO – R$ 1.138,26

87. IBIARA – R$ 22.324,86

88. IMACULADA – R$ 4.232,42

89. INGÁ – R$ 262.905,56

90. ITABAIANA – R$ 200.955,70

91. ITAPORANGA – R$ 251.856,17

92. ITAPOROROCA – R$ 57.653,32

93. ITATUBA – R$ 4.154,13

94. JACARAÚ – R$ 44.382,02

95. JERICÓ – R$ 7.530,79

96. JOÃO PESSOA – R$ 25.080.804,10

97. JUAREZ TÁVORA – R$ 3.447,10

98. JUAZEIRINHO – R$ 125.298,03

99. JUNCO DO SERIDÓ – R$ 85,49

100. JURIPIRANGA – R$ 40.780,89

101. JURU – R$ 50.712,39

102. LAGOA – R$ 603,91

103. LAGOA DE DENTRO – R$ 24.070,69

104. LAGOA SECA – R$ 84.858,92

105. LASTRO – R$ 10.147,06

106. LIVRAMENTO – R$ 27.457,89

107. LOGRADOURO – R$ 2.229,73

108. LUCENA – R$ 13.838,52

109. MÃE D’ÁGUA – R$ 1.910,07

110. MALTA – R$ 742,84

111. MAMANGUAPE – R$ 387.827,07

112. MANAÍRA – R$ 35.758,87

113. MARCAÇÃO – R$ 655,55

114. MARI – R$ 68.407,40

115. MARIZÓPOLIS – R$ 12.932,17

116. MASSARANDUBA – R$ 38.985,99

117. MATARACA – R$ 57.707,08

118. MATINHAS – R$ 2.941,84

119. MATO GROSSO – R$ 110,07

120. MATURÉIA – R$ 49,15

121. MOGEIRO – R$ 42.085,73

122. MONTADAS – R$ 1.357,64

123. MONTE HOREBE – R$ 2.062,81

124. MONTEIRO – R$ 922.179,76

125. MULUNGU – R$ 32.544,00

126. NATUBA – R$ 33.210,05

127. NAZAREZINHO – R$ 102,90

128. NOVA FLORESTA – R$ 14.241,55

129. NOVA OLINDA – R$ 20.194,16

130. NOVA PALMEIRA – R$ 539,99

131. OLHO D’ÁGUA – R$ 101.263,64

132. OLIVEDOS – R$ 4.485,02

133. OURO VELHO – R$ 3.036,05

134. PARARI – R$ 230,81

135. PASSAGEM – R$ 7.569,43

136. PATOS – R$ 1.773.161,17

137. PAULISTA – R$ 36.567,98

138. PEDRA BRANCA – R$ 2.339,80

139. PEDRA LAVRADA – R$ 40.494,74

140. PEDRAS DE FOGO – R$ 215.739,54

141. PIANCÓ – R$ 1.218.302,15

142. PICUÍ – R$ 157.141,94

143. PILAR – R$ 42.740,59

144. PILÕES – R$ 5.667,32

145. PILÕEZINHOS – R$ 1.537,27

146. PIRPIRITUBA – R$ 1.940,12

147. PITIMBU – R$ 28.593,79

148. POCINHOS – R$ 95.387,32

149. POÇO DANTAS – R$ 168,52

150. POÇO DE JOSÉ DE MOURA – R$ 7.842,98

151. POMBAL – R$ 748.254,63

152. PRATA – R$ 30.850,46

153. PRINCESA ISABEL – R$ 721.965,73

154. PUXINANÃ – R$ 7.564,38

155. QUEIMADAS – R$ 210.694,11

156. QUIXABÁ – R$ 47,85

157. REMÍGIO – R$ 43.576,73

158. PEDRO RÉGIS – R$ 1.374,97

159. RIACHÃO – R$ 333,74

160. RIACHÃO DO BACAMARTE – R$ 1.240,03

161. RIACHÃO DO POÇO – R$ 114,62

162. RIACHO DE SANTO ANTÔNIO – R$ 14.781,40

163. RIACHO DOS CAVALOS – R$ 36.804,21

164. RIO TINTO – R$ 82.484,21

165. SALGADINHO – R$ 2.564,36

166. SALGADO DE SÃO FÉLIX – R$ 4.382,73

167. SANTA CECÍLIA – R$ 367,33

168. SANTA CRUZ – R$ 38.066,89

169. SANTA HELENA – R$ 20.873,26

170. SANTA INÊS – R$ 164,89

171. SANTA LUZIA – R$ 123.628,45

172. SANTANA DE MANGUEIRA – R$ 495,22

173. SANTANA DOS GARROTES – R$ 20.331,14

174. JOCA CLAUDINO – R$ 406,93

175. SANTA RITA – R$ 1.006.810,25

176. SANTA TERESINHA – R$ 21.979,68

177. SANTO ANDRÉ – R$ 2.521,13

178. SÃO BENTO – R$ 200.056,96

179. SÃO BENTINHO – R$ 3.197,01

180. SÃO DOMINGOS DO CARIRI – R$ 394,30

181. SÃO DOMINGOS – R$ 956,15

182. SÃO FRANCISCO – R$ 2.617,18

183. SÃO JOÃO DO CARIRI – R$ 59.869,91

184. SÃO JOÃO DO TIGRE – R$ 827,27

185. SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA – R$ 15.475,59

186. SÃO JOSÉ DE CAIANA – R$ 11.135,80

187. SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS – R$ 896,35

188. SÃO JOSÉ DOS RAMOS – R$ 2.697,64

189. SÃO JOSÉ DE PIRANHAS – R$ 114.053,88

190. SÃO JOSÉ DE PRINCESA – R$ 348,33

191. SÃO JOSÉ DO BONFIM – R$ 13.172,23

192. SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ – R$ 817,19

193. SÃO JOSÉ DO SABUGI – R$ 152,63

194. SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS – R$ 351,82

195. SÃO MAMEDE – R$ 22.562,27

196. SÃO MIGUEL DE TAIPU – R$ 113.178,42

197. SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA – R$ 60.997,38

198. SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO – R$ 531,47

199. SAPÉ – R$ 531.138,59

200. SÃO VICENTE DO SERIDÓ – R$ 41.393,04

201. SERRA BRANCA – R$ 134.787,38

202. SERRA DA RAIZ – R$ 397,32

203. SERRA GRANDE – R$ 23.635,55

204. SERRA REDONDA – R$ 2.739,40

205. SERRARIA – R$ 22.845,20

206. SERTÃOZINHO – R$ 982,68

207. SOBRADO – R$ 67,82

208. SOLÂNEA – R$ 179.222,93

209. SOLEDADE – R$ 160.542,47

210. SOSSÊGO – R$ 931,34

211. SOUSA – R$ 1.636.186,70

212. SUMÉ – R$ 468.739,34

213. TACIMA – R$ 1.416,48

214. TAPEROÁ – R$ 70.641,00

215. TAVARES – R$ 69.996,78

216. TEIXEIRA – R$ 66.206,80

217. TENÓRIO – R$ 1.041,22

218. TRIUNFO – R$ 22.671,56

219. UIRAÚNA – R$ 162.540,90

220. UMBUZEIRO – R$ 69.636,93

221. VÁRZEA – R$ 28,04

222. VIEIRÓPOLIS – R$ 765,01

223. ZABELÊ – R$ 192,47

Fonte: Paraíba Rádio Blog