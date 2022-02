Na Paraíba transposição do São Francisco avança em obras complementares

A Paraíba é um estado duplamente atendido pela transposição do Rio São Francisco. Além do Eixo Leste, em operação desde 2017, o estado também conta com as águas que chegam pelo Eixo Norte. Em outubro passado, o Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), entregou o último trecho de canal do Projeto São Francisco, entre os reservatórios Caiçara, em São José de Piranhas, e Engenheiro Avidos, em Cajazeiras. Com isso, as águas agora seguem ao Rio Grande do Norte, aonde chegarão na próxima quarta-feira, 9 de fevereiro.

Além de finalizar o último trecho da transposição na Paraíba, o Governo Federal segue avançando com as estruturas complementares. Umas delas é a Vertente Litorânea, que vai beneficiar 37 municípios paraibanos. Além do fornecimento de água para consumo humano, o empreendimento vai apoiar o desenvolvimento regional, especialmente para a agricultura irrigada, a pecuária e a indústria local. Desde 2019, mais de R$ 200 milhões foram investidos na obra, que será entregue em breve, como conta o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

“Nós vamos inaugurar no primeiro trimestre deste ano as vertentes litorâneas, que são canais que vão permitir que 600 mil paraibanos tenham acesso à água tratada, com recursos do Governo Federal que não faltaram ao longo desses três anos de governo Bolsonaro. A Paraíba passa a ter uma estrutura hídrica que eu não tenho dúvida que a maioria dos paraibanos nunca imaginou que poderia acontecer. O que representa 60% a 70% do território atendido com algo que é essencial à sua vida, à sua preservação e ao seu futuro, que é a segurança hídrica.”

O MDR também iniciou as obras do Ramal do Apodi, que vai levar as águas do Eixo Norte da transposição do São Francisco a 32 cidades da Paraíba, além de 54 no Rio Grande do Norte e nove do Ceará, beneficiando 750 mil pessoas. A obra estava prevista no projeto original da transposição, mas foi abandonada. Em 2021, o Governo Federal retomou esse projeto original e as obras estão andando a todo o vapor.

Também na Paraíba, o MDR está dando andamento ao projeto do Ramal do Piancó. A estrutura, quando concluída, vai beneficiar 37 municípios paraibanos com a garantia do acesso à água.

A chegada das águas ao estado paraibano trouxe esperança a quem há tanto tempo convive com as limitações impostas pela seca. Quem conta é o produtor rural Antonio Matos Junior, morador do município de São José de Piranhas. Com a abertura das comportas da Barragem de Boa Vista, ele sonha com novas oportunidades.

“Agora, com a chegada dessas águas, muita coisa vai mudar e esperamos estar produzindo e se desenvolvendo cada vez mais.”

Além de terminar a transposição do São Francisco, superando problemas que impediam a chegada da água, o Governo Federal está priorizando outras obras acessórias que estão levando as águas do Rio São Francisco mais longe. Para saber mais sobre o Projeto de Integração do Rio São Francisco na Paraíba e outras ações de segurança hídrica do Governo Federal, acesse mdr.gov.br.

Fonte: Brasil 61