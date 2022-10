Nervoso, Bolsonaro dá debate da Globo ‘de bandeja’ para Lula

By

Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), os dois candidatos que disputam a presidência da República no próximo domingo (30), se colocaram frente a frente no debate que aconteceu nesta sexta-feira (28). O evento foi o último de grande porte antes da votação.

Com formato mais livre, com os candidatos podendo andar livremente pelo estúdio, os candidatos mostraram melhor habilidade na administração de seus respectivos tempos de fala no evento.

Lula foi melhor que Bolsonaro

O petista acabou se destacando mais que seu adversário devido à facilidade de sua posição, na frente em todas as pesquisas. Mais nervoso, Bolsonaro se enrolou em algumas respostas e mostrou nervosismo em alguns temas.

No entanto, mais uma vez, poucas propostas foram discutidas e a discussão de ideias deu espaço a uma série de ofensas diretas entre os candidatos, que chegaram a subir o tom em alguns momentos.

Resumo dos blocos do debate

Primeiro bloco – Com temática livre, os candidatos se enfrentaram com 15 minutos cada um para fala.

Segundo bloco – Dessa vez, os candidatos tiveram de escolher temáticas e falar sobre elas, também com tempo limitado.

Terceiro bloco – Novamente com temática livre, a dinâmica foi exatamente a mesma do primeiro bloco.

Quarto bloco – No último bloco antes das considerações finais, os candidatos novamente falaram sobre temáticas pré-estabelecidas.

Fonte: Yahoo Notícias

Imagem: reprodução tv globo