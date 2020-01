“Neste momento a melhor contribuição que posso dar é o silêncio” diz Lígia Feliciano ao evitar comentar áudio de RC sobre sua família

A vice-governador Lígia Feliciano, do PDT, esteve presenta na manhã desta terça-feira, 07, juntamente com o governador João Azevêdo no lançamento da 31ª edição do Salão de Artesanato Paraibano.

Na ocasião, ao ser interpelada pela imprensa sobre os áudios divulgados na semana passada em que o ex-governador Ricardo Coutinho detonou o seu marido, deputado federal Damião Feliciano e um dos seus filhos, Lígia declarou que neste momento de efervescência de delações e acusações, a melhor contribuição quem ela poderia dar é se manter em silêncio.

“Eu acho que neste momento a melhor contribuição que eu posso dar para a política, instituições e para o povo da Paraíba é ficar em silêncio” declarou.

Fonte: Blog do Ninja