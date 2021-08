No primeiro semestre, Governo Federal investiu R$ 435 milhões em segurança hídrica na região Nordeste

A segurança hídrica das regiões brasileiras que convivem com a seca é uma das prioridades do Governo Federal.

Somente no primeiro semestre deste ano, o Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, investiu R$ 435 milhões de reais em obras do Projeto São Francisco, em ações para gestão de riscos e desastres e na instalação de sistemas de dessalinização para garantir água de qualidade no semiárido.

Um dos destaques é o quarto trecho do Canal do Sertão Alagoano, inaugurado em maio. A estrutura beneficia mais de 110 mil moradores e pequenos produtores rurais da região de São José da Tapera, em Alagoas.

Sérgio Costa, secretário Nacional de Segurança Hídrica, reforça o impacto dessa entrega para o município alagoano. “Essa população poderá contar com água. Essa população também poderá contar com a possibilidade de desenvolvimento, através da irrigação.”

Além do Canal do Sertão Alagoano, o Governo Federal investiu na construção do Ramal do Apodi e na Barragem Poço de Varas, no Rio Grande do Norte.

O MDR anunciou, ainda, a implantação de mais de mil poços e mais de duas mil cisternas em quase 240 municípios dos nove estados do Nordeste. O objetivo da iniciativa é reduzir a dependência dessas localidades do uso de carro-pipa para abastecimento de água.

