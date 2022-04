Nordeste tem mais três municípios no Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial

As cidades de Vargem Grande (MA), Santa Bárbara (BA) e Ceará-Mirim (RN) passam a ter acesso prioritário a políticas públicas de enfrentamento ao racismo e promoção da igualdade racial do Governo Federal. Os três municípios tiveram a adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir) publicada nestas terça e quarta-feira (26 e 27). A iniciativa é coordenada pela Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (SNPIR/MMFDH).

Até o momento, 24 estados, o Distrito Federal e 171 municípios já aderiram ao Sinapir. Entre as ações oferecidas aos entes que fazem parte do Sistema está uma capacitação de gestores públicos em relação ao tema, que é executada em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Santa Bárbara, localizada na região Nordeste da Bahia, conta com uma população de 19 mil pessoas, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Desses, 84% se autodeclararam negros no Censo de 2010. O índice se repete em Vargem Grande (MA), só que com uma população total de 49,4 mil pessoas. Já em Ceará-Mirim (RN), dos 68,1 mil habitantes, 71,2 % são pretos e pardos.

O secretário Paulo Roberto ressaltou que a chegada dos três municípios ao Sistema representa o fortalecimento da pauta. “É a nossa política pública chegando efetivamente à população, no município, onde as ações ocorrem de fato. Com um sistema cada vez mais robusto e fortalecido, conseguiremos superar as barreiras e garantir que a nossa população tenha acesso aos seus direitos”, disse.

Saiba mais

O Sinapir foi instituído pelo Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010) e tem três modalidades de adesão: básica, intermediária e plena. Elas são definidas a partir do grau de engajamento do ente da Federação na pauta de promoção da igualdade racial.

A sociedade civil também participa do Sinapir por meio da representação em conferências e conselhos voltados para promoção da igualdade racial, em grupos de trabalho, comitês e, ainda, a partir da execução de projetos financiados pelo poder público.

Fonte: Ascom