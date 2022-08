By

Desempenho de Bolsonaro no Jornal Nacional racha alas política e ideológica

O desempenho de Jair Bolsonaro na entrevista ao Jornal Nacional nesta segunda-feira (22/8) dividiu integrantes das alas política e ideológica do governo e da campanha à reeleição do presidente.

Enquanto ministros e políticos aliados avaliaram o saldo final como “positivo”, integrantes do governo e da campanha mais radicais reclamaram que o presidente “não animou” a militância.

Nos bastidores, integrantes da ala política comemoraram o fato de o presidente ter mantido o controle na entrevista e não ter insistido em temas “polêmicos” ligados à pauta de costumes.

“O presidente sobreviveu bem à entrevista. Não foi rude e fugiu das armadilhas. O saldo foi positivo”, avaliou à coluna um estrategista da campanha mais alinhado ao entorno político de Bolsonaro.

Já aliados mais ideológicos reclamaram do fato de o presidente ter se mantido na defensiva durante praticamente toda a entrevista, o que, na avaliação desse grupo, frustra a militância bolsonarista.

“Como o presidente não contra-atacou, não teve nenhum momento que deve viralizar e contagiar a militância com empolgação”, comentou à coluna um aliado tido como mais ideológico.

Também houve reclamações dessa ala da falta de ataques mais duros de Bolsonaro ao PT e ao ex-presidente Lula, principal adversário do atual chefe do Palácio do Planalto nas eleições este ano.

No fim das contas, Bolsonaro saiu no “zero a zero”. Não animou a base bolsonarista, ao se manter controlado, mas também não conseguiu “furar sua bolha”, ao acenar para o eleitorado de centro.

Fonte: Metrópoles