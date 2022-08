Tremor de terra é registrado no Sertão da Paraíba

As estações sismográficas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) registraram nessa quarta-feira (24) um tremor de terra na região do município de Belém do Brejo do Cruz, no estado da Paraíba com magnitude preliminar calculada em 2.2 mR.

A intensidade de um terremoto é chamada de magnitude. Para serem considerados perigoso a ponto de conseguir danificar a estrutura de edifícios, os tremores precisam ter mais de 4,5mR de magnitude.

O sismo ocorreu às 4h08 da madrugada. O último evento divulgado pelo Laboratório Sismológico da UFRN ocorrido no estado da Paraíba foi no dia 1 de novembro de 2021, na região do município de Frei Martinho, com magnitude preliminar calculada em 1.4 mR.

Os terremotos – também conhecidos como abalos sísmicos – são tremores que se manifestam na crosta terrestre, a mais externa das camadas da Terra. Sob o ponto de vista técnico, os terremotos são uma liberação de energia acumulada abaixo dos solos, liberação essa que provoca uma acomodação dos blocos rochosos, dando origem aos tremores.

Fonte: Ascom