Nove bolsonaristas protestam na Epitácio Pessoa, em João Pessoa

Um pequeno grupo de apoiadores do ainda presidente Jair Bolsonaro (PT) protesta na manhã desta terça-feira (01/11), em frente ao 1º Grupamento de Engenharia de Construção do Exército Brasileiro.

Pela imagem, é possível contar apenas 9 bolsonaristas insatisfeitos com o resultado das urnas no último domingo (30/10), que consagrou Luiz Inácio Lula da Silva como novo presidente do Brasil a partir de janeiro de 2023.

Em todo Brasil, apoiadores de Bolsonaro espernearam nesta segunda-feira (31/10), em várias rodovias do país, contra o resultado das eleições. No fim da noite de ontem, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Rodoviária Federal desbloqueasse as vias ocupadas ilegamente.

Fonte: Blog do Maurílio Junior