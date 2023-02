Show de Zé Vaqueiro é interrompido durante festa de carnaval, após disparos de arma de fogo

O show do cantor Zé Vaqueiro foi interrompido, na madrugada deste domingo (19), após disparos de arma de fogo na área onde o público estava, no município de Beberibe, no Ceará. Em um dos vídeos compartilhados nas redes sociais (veja no fim da matéria) é possível observar que tudo estava normal, com Zé cantando um de seus novos sucessos, ‘Coladin’, quando se escuta os disparos. Após o ocorrido, a filmagem é interrompida e o cantor pernambucano se dirige para o canto do palco.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que iniciou apuração sobre o incidente. Até o o momento o cantor e a prefeitura do município não haviam divulgado comunicados oficiais sobre o episódio.

A programação deste sábado em Beberibe teve Márcia Felipe, Banda Patrulha e apresentação de um DJ, além de Zé Vaqueiro — que era a última apresentação. Nas redes sociais, vários perfis relataram o fim do show, após o tumulto. À imprensa da região, uma das pessoas disse, inclusive, que tudo aconteceu enquanto o artista cantava a primeira música.“Não vi nada sobre quem estava disparando os tiros. Eu e meus amigos só vimos a multidão correndo, algumas pessoas caindo e se machucando, ficamos no lado do camarote sem saber o que estava acontecendo, até achar a saída e vir embora”, detalhou.

A PMCE informou que, no período do carnaval, há policiamento preventivo e ostensivo durante o dia e a noite em Beberibe. Denúncias sobre identidade e/ou localização de suspeitos de qualquer delito podem ser repassadas por meio do telefone 181.

