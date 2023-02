Empresário conhecido na região sul de João Pessoa morre em acidente de moto na perimetral

By

Um homem de 39 anos morreu na madrugada desta terça-feira (21), na Perimetral Sul, em Gramame, em João Pessoa. Segundo a Polícia Civil, a vítima era um empresário.

De acordo com a polícia, o homem estava pilotando uma motocicleta e perdeu o controle do veículo. A moto derrapou e caiu em um barranco junto com o motociclista.

Com o impacto do acidente, o homem fraturou o pescoço e morreu ainda no local.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima é um empresário conhecido na Região Sul de João Pessoa. A polícia investiga as causas do acidente.

Fonte: G1/PB