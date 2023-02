Ex-deputado estadual Jeová Campos é nomeado procurador-adjunto da Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), através do presidente, deputado Adriano Galdino (Republicanos), nomeou o ex-deputado estadual Jeová Campos (PT) para o cargo de procurador-adjunto da Casa de Epitácio Pessoa. O ato, com data retroativa, foi publicado no Diário do Poder Legislativo no dia 3 de fevereiro.

Manifestando-se a respeito de sua nomeação, Jeová agradeceu, publicamente, ao deputado Adriano Galdino, bem como o apoio recebido pelo deputado Chico Mendes (PSB).

“Honrado e com gratidão infinita, recebo essa nomeação principalmente como reconhecimento de minha capacidade como advogado e como conhecedor do Direito. Esse cargo de procurador-adjunto é exclusivo dos profissionais da área do Direito, que é a área que, de fato, me fez ser um cidadão reconhecido e deputado estadual. Renovo meus agradecimentos ao presidente da ALPB, deputado Adriano Galdino, ao apoio do deputado Chico Mendes e à torcida de todos os amigos porque esse cargo é muito afeito ao meu sentimento de momento, que é advogar”, disse Jeová.

Fonte: Polêmicas Paraíba