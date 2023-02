Travesti é morta na feira central de Campina Grande

By

Uma travesti foi assassinada na feira central de Campina Grande por volta das 5h da manhã, as informações foram passadas pela policia que chegou ao local as 6 da manhã desta seguna feira 20

De acordo com as informações repassadas pela policia “Shakira” com era conhecida a travesti, tinha 33 anos foi morta a tiros na Rua Cristóvão Colombo na feira central.

Informações ainda dão conta de que a vítima era usuária de droga e moradora em situação de rua. Até o momento não foram identificados os autores do crime.