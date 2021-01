O botijão de 13 kg do Gás de cozinha está 5,42% mais caro em Campina Grande

A primeira pesquisa de preços de 2021 no segmento de gás de cozinha e água mineral realizada pelo Procon de Campina Grande constatou que houve um reajuste de 5,42% no preço médio do botijão de 13kg do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Em comparação com a última pesquisa, cujo preço foi de R$ 75,88, verifica-se um aumento de R$ 4,12.

O gás de cozinha pode ser encontrado na cidade por preços que variam de R$ 70,00 a R$ 85,00, pesquisando o campinense pode economizar até R$15,00 na compra do GLP. E a maioria dos 21 estabelecimentos visitados (47,61%) comercializa o produto ao preço de R$ 80,00.

Com relação à água mineral, dependendo da marca e do estabelecimento, o consumidor pode economizar até três reais na aquisição do produto.

Das quatro marcas pesquisadas a Savoy apresentou a maior variação percentual, de 71,42%, entre o menor e o maior valor encontrado. Se pesquisar, o consumidor pode economizar até R$ 2,50 na compra desta água. A Sublime também apresentou uma grande variação, o preço, em média, do vasilhame com capacidade de 20 litros de água mineral desta marca é de R$ 7,00. Existe uma variação percentual de 60,00% entre o menor e o maior valor encontrado. O consumidor que pesquisa pode ter uma economia de até R$ 3,00 na compra de cada galão.

A água mineral Santa Vitória apresentou variação de 33,33% entre o menor e o maior valor encontrado. A mesma pode ser encontrada em uma faixa de preços que variam de R$ 4,50 a R$ 6,00. E a Indaiá, que apesar de ser a mais cara do grupo pesquisado, foi a marca que apresentou a menor variação, 22,22%, a mesma pode ser encontrada por preços que variam de R$ 9,00 a R$ 11,00. O consumidor pode economizar até R$ 2,00 na hora da compra.

A pesquisa completa está disponível no link

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2021/

Fonte: Codecom