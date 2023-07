“O PSB em hora nenhuma sentou com Romero” declara Gervásio Maia ao revelar que sigla pretende lançar candidatura em CG

By

“O PSB em hora nenhuma sentou com Romero” a frase é do deputado federal e presidente da sigla na Paraíba, Gervásio Maia, que ainda disse que a sigla sequer tratou sobre uma candidatura de Romero na Rainha da Borborema com os partidos aliados na Rainha da Borborema.

Gervásio revelou inclusive que o partido vem fortalecendo nomes na cidade para que possa lançar uma candidatura própria.

“Nem tampouco sentamos com os partidos que estão na aliança para tratar sobre esse tema e especificamente sobre Campina, o partido trabalha no fortalecimento de alguns nomes que nós temos para que o partido apresente candidatura própria” declarou em entrevista à Rádio Correio FM.

Fonte: Blog do Ninja