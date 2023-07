By

Quem está com a faixa certa? O Sintab ou o prefeito Bruno...

Quem passa nos principais semáforos de Campina Grande, observam as faixas do Sintab, cobrando da gestão municipal, o pagamento dos professores, no tocante ao piso.

Por outro lado, defensores do prefeito Bruno Cunha Lima (PSD), replicam ao lado, afirmando que está tudo certo. Ou seja, o pagamento está em dia.

E como perguntar não ofende: Quem está com a faixa certa? O Sintab ou o prefeito Bruno Cunha Lima?

Isso é só o começo, de vários imbróglios que vem por aí. Sem contar, com o calor das eleições, no próximo ano, onde oposição e situação marcarão a temperatura da política local, na Rainha da Borborema.

Fonte: Blog do Hamilton Silva

Foto: imagem da internet