Representantes do consulado brasileiro em Xangai recebem o governador João Azevêdo e secretários na China

O governador João Azevêdo foi recebido nesta sexta-feira (14), na China, pelo cônsul brasileiro em Xangai, Augusto Souto Pestana, e o vice-cônsul, José Roberto de Andrade Filho, que deram as boas-vindas à delegação paraibana e discutiram a agenda que será empreendida nas cinco cidades chinesas. Acompanham o governador na visita à China o chefe de gabinete, Ronaldo Guerra; o presidente da Cinep, Rômulo Polari; e os secretários da Infraestrutura e Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga; do Planejamento, Gilmar Martins; da Ciência e Tecnologia, Cláudio Furtado; e da Comunicação, Nonato Bandeira.

Os representantes do Consulado brasileiro em Xangai receberam do governador uma publicação contendo o potencial de investimentos da Paraíba, que será apresentada também, juntamente com um vídeo em mandarim, às autoridades do Governo chinês, empresários e membros das universidades visitadas pela delegação paraibana.