Em Campina Grande, Murilo dispara: “Tenho certeza que Romero vai ser candidato a prefeito pelo Republicanos

Após varias expeculações da não aproximação do deputado federal Romero Rodrigues, do Podemos como o Republicanos. Romero marcou presença na convenção do Republicanos em Campina Grande, sob liderança do presidente municipal do partido, o deputado federal Murilo Galdino.

Murilo reforçou o convite ao ex-prefeito de Campina Grande se filiar ao partido e ressaltou a boa relação que os dois sempre tiveram desde o tempo que Murilo era vereador em Campina. Além disso, disse que tem certeza que Romero vai ser candidato pelo partido.

“Tenho certeza que você vai ser candidato a prefeito pelo Republicanos. Eu acredito nisso”, disse Murilo.