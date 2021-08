Opera Paraíba realiza 25 cirurgias eletivas no Trauma de Campina Grande neste final de semana

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizará mais uma etapa do Programa Opera Paraíba, sendo desta vez no Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, neste final de semana, quando serão realizados 25 procedimentos, sendo 12 neste sábado (7) e 13 no domingo (8). Em agosto, serão realizados 100 procedimentos eletivos.

Dentre os procedimentos que serão executados estão colecistectomias e herniorrafias (cirurgias de vesícula e hérnias). O Programa Opera Paraíba será realizado em todos os finais de semana no Trauma-CG até a até abertura do bloco cirúrgico do Hospital de Clínicas de Campina Grande.

Segundo o cirurgião Jhony Bezerra, o Opera Paraíba chega a Campina Grande para contemplar todos os municípios da 2ª macro região de saúde, atendendo um vazio assistencial de décadas. “Estamos operando pacientes que estavam na fila de espera há 2-3 anos”, observou.

“Esse mês de agosto serão 100 procedimentos eletivos no Hospital de Trauma de Campina Grande, e com ativação do bloco cirúrgico do HC em breve teremos oportunidade de realizar 500 procedimentos por mês”, destacou ele.

Com o período de pandemia da Covid-19, a SES preparou um protocolo de atendimento para garantir a segurança de profissionais e de pacientes que estão na fila de espera por cirurgias nos municípios. As medidas de distanciamento seguro e uso de máscara são mantidas, além de um questionário prévio para diagnosticar pessoas com sintomas respiratórios e febre, entre outros. A qualquer sinal de suspeita do coronavírus, o paciente não deve comparecer à unidade.

Fonte: Secom-PB