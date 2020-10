Padre confessa que mentiu sobre sequestro e diz ter sofrido extorsão; religioso será autuado

By

A Polícia Civil informou nesta segunda-feira (26) uma nova linha de investigação sobre o caso do padre José Gilmar que ficou desaparecido na Paraíba. Ele foi encontrado vivo às margens de uma rodovia no Litoral Sul do estado, na sexta-feira (16).

De acordo com o delegado Luciano Soares, o padre confessou ter mentido sobre ter sido sequestrado e afirma ter sofrido extorsão. Segundo ele, o religioso será autuado por falsa comunicação do crime.

O delegado disse ainda que pessoas haviam feito uma cobrança de R$ 50 mil na redes sociais e, alegando desespero, ele decidiu tirar a própria vida.

De acordo com Luciano, o padre disse que viajou sozinho no carro para o Litoral Sul e tentou se afogar. Ele ficou dois dias dentro do carro, orando, e decidiu se entregar à polícia.

Nova investigação

“Nós estamos fechando esse inquérito com o indiciamento pela falsa comunicação do crime. A delegada responsável será Emília Ferraz. A nova versão, sobre a extorsão, será investigada”, pontuou.

Fonte: Portal T5