Paraíba registra queda de 33% nas mortes por coronavírus

A Paraíba tem registrado uma queda na média móvel das mortes ocorridas nas últimas 24h e de casos por data de início de sintomas. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e revelam um decréscimo de 33% desses números no período de 14 dias. Além disso, a Paraíba apresenta uma taxa de contágio da doença, o R(t), entre 1,03 e 1,06, segundo dados do Observatório de Síndromes Respiratórias da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

A média móvel é um recurso estatístico que busca dar visão mais acurada da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão. De acordo com o secretário executivo de Gestão de Rede de Unidades de Saúde, Daniel Beltrammi, os dados apresentados estão demonstrando que tanto os óbitos quanto o número de casos estão em uma tendência de redução.

“Ao fazer uma análise com os dados fornecidos no boletim diário e uma comparação entre a média móvel no começo do mês de agosto e no dia 15, percebe-se essa redução dos casos pelos primeiros dias de sintomas e uma redução relativa dos casos de óbitos”, explica.

Sobre a taxa de contágio na Paraíba, que está entre 1,03 e 1,06, o estudo da UFPB sugere que a transmissão comunitária do vírus ainda está ativa. Por isso a importância de manter os mesmos cuidados de isolamento social, evitar aglomerações e continuar com todos os procedimentos de higiene.

“Essa redução não é motivo para a gente relaxar. É, sim, um incentivo para que cada vez mais a gente se pergunte todo dia o que eu fiz hoje para combater esse inimigo que é invisível que é o coronavírus. Use máscara, lave as mãos e mantenha o distanciamento social de um metro e meio das pessoas que não convivem com você em casa”, completa Beltrammi.

