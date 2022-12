Paraíba tem 4º maior percentual do Brasil de jovens que não estudam nem trabalham

Entre os jovens de 15 a 29 anos de idade na Paraíba, aproximadamente 35,1% não estudavam nem trabalhavam no ano de 2021, segundo a Síntese de Indicadores Sociais 2022, divulgada nesta sexta-feira (2), pelo Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE). Essa é a 4ª maior proporção do país, fazendo que com o índice paraibano fique atrás apenas dos resultados do Maranhão, de 37,7%; Alagoas, de 36,6%; e do Acre, de 35,5%.

A porcentagem paraibana foi maior que as observadas nas médias do Brasil, de 25,8%; e do Nordeste, de 33%.

A proporção de jovens que não estudavam nem trabalhavam foi maior no grupo de 25 a 29 anos de idade, sendo de 41,9%; seguida pelo de 18 a 24 anos, de 41%. No de 15 a 17 anos, por outro lado, era bem menor, ficando em 8,1%.

Também de acordo com o levantamento, dos 339 mil jovens nessa condição, cerca de 25,9% estavam na força de trabalho, mas desocupados. Isso significa que eles tinham tomado alguma providência para procurar uma ocupação. Já os outros 74,1% estavam fora da força de trabalho.

Fonte: ge PB