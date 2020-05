PATOS DE LUTO: Covid-19 mata o ex-deputado Dinaldo Wanderley aos 69 anos

By

A cidade de Patos amanheceu com uma triste notícia. faleceu por volta das 6h10min deste domingo, 24/05, no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, o ex-prefeito de Patos Dinaldo Wanderley, de 69 anos. Dinaldo estava internado há vários dias com suspeita de coronavírus.

O ex-prefeito de Patos Dinaldo Wanderley voltou a ser intubado na noite desta sexta-feira (22), no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa. Dinaldo tinha apresentado uma melhora na última quarta-feira (20) e receberia alta da UTI, porém voltou a ficar cansado.

Além de prefeito de Patos por dois mandatos (de 1997 a 2004), ele também foi deputado estadual. Antes de ser político, era um bem sucedido comerciante e foi jogador de futebol quando jovem, atuando pelo Nacional de Patos.

Fonte: Polemica PB