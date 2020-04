PB deve registrar até 100mm de chuva nesta terça, diz Inmet

By

Pode chover forte na Paraíba nas próximas 24h. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo de chuvas intensas para todas as cidades do Estado. O aviso começou a valer às 10h32 desta segunda-feira (20) e segue até as 11h da terça-feira (21).

De acordo com o alerta laranja, as chuvas podem ser entre 30 e 60 milímetros por hora, ou até 100 milímetros por dia. Também poderá ocorrer ventos intensos, de 60 a 100 quilômetros por hora. Há risco de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, de alagamentos e descargas elétricas.

O Inmet recomenda que os moradores das cidades listadas, em caso de rajadas de vento, evitem se abrigar embaixo de árvores. Veículos também não devem ser estacionados próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. A população deve evitar utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Fonte: PB Agora