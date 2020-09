PB tem menor taxa de ocupação de leitos desde abril, com 597 novos casos

A Paraíba registra, nesta sábado (26), 597 novos casos do novo coronavírus e 10 óbitos foram confirmados desde a última atualização, sendo seis deles ocorridos nas últimas 24 horas.

Até o momento, 119.731 paraibanos já contraíram a doença, 93.294 já se recuperaram e 2.788, infelizmente, faleceram. Em todo o estado, 364.749 testes para diagnóstico da Covid-19 já foram realizados.

Confira o boletim na íntegra:

Governo da Paraíba

Secretaria de Estado da Saúde

Atualização Covid-19 | 26/09/2020

Paraíba tem menor taxa de ocupação de leitos Covid-19 desde abril.

Casos Confirmados: 119. 731

Casos Descartados: 161.465

Óbitos confirmados: 2.788

Casos recuperados: 93.294

Total de municípios: 223

Neste sábado, 26 de setembro, a Paraíba registrou 597 novos casos de Covid-19 e 10 óbitos confirmados desde a última atualização, 06 deles ocorridos nas últimas 24h. Até o momento, 119.731 pessoas já contraíram a doença, 93.294 já se recuperaram e 2.788, infelizmente, faleceram. Até o momento, 364.749 testes para diagnóstico da Covid-19 já foram realizados.

A ocupação total de leitos de UTI (adulto, pediátrico e obstétrico) em todo o estado é de 28%. Fazendo um recorte apenas dos leitos de UTI para adultos na Região Metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 27%. Em Campina Grande estão ocupados 30% dos leitos de UTI adulto e no sertão 32% dos leitos de UTI para adultos.

Os casos confirmados estão distribuídos por todos os 223 municípios paraibanos. A diferença de casos de ontem para hoje é de 597, nos quais 11 municípios concentram 364 casos, o que representa 61 % dos casos em toda a Paraíba. São eles:

João Pessoa, com 119 novos casos, totalizando 29.458; Patos, com 54 novos casos, totalizando 4.339; São Bento, com 41 casos novos, totalizando 2.962; Alagoa Grande, com 32 novos casos, totalizando 1.534; Campina Grande, com 29 casos novos, totalizando 13.036; Itaporanga, com 22 novos casos, totalizando 822; Santa Rita, com 16 casos novos, totalizando 3.357; Cruz do Espírito Santo, com 14 casos novos, totalizando 368; Esperança, com 13 casos novos, totalizando 611; São José da Lagoa Tapada, com 12 casos novos, totalizando 107; Sousa, com 12 casos novos, totalizando 2035.

Até hoje, 169 cidades registraram óbitos por Covid-19. Os 10 óbitos registrados nesta sexta ocorreram entre 08 de agosto e 26 de setembro, 06 deles nas últimas 48 horas, entre residentes de 09 municípios. Os pacientes tinham idade entre 52 anos e 91 anos, 03 deles tinham menos de 65 anos. Cardiopatia, hipertensão e doença renal foram as comorbidades mais frequentes. Dos locais, um ocorreu em residência, um em hospital privado e os demais em hospitais públicos.

Homem, 82anos, residente em São João do Rio do Peixe. Hipertenso. Início dos sintomas em 03/09/2020. Foi a óbito em hospital público no dia 26/09/2020.

Mulher, 62 anos, residente em Campina Grande. Tabagista. Início dos sintomas em 17/09/2020. Foi a óbito em hospital público no dia 25/09/2020.

Homem, 70 anos, residente em Cuitegi. Cardiopata e portador de doença renal. Início dos sintomas 19/09/2020. Foi a óbito em hospital público no dia 25/09/2020.

Homem, 59 anos, residente em Itaporanga. Portador de doença renal. Início dos sintomas em 01/09/2020. Foi a óbito em hospital público no dia 25/09/2020.

Homem, 91 anos, residente em Juru. Sem comorbidade. Início dos sintomas em 10/09/2020. Foi a óbito em residência no dia 25/09/2020.

Homem, 67 anos, residente em Mari. Portador de doença neurológica. Início dos sintomas em 20/09/2020. Foi a óbito em hospital público no dia 24/09/2020.

Homem, 90 anos, residente em Coxixola. Hipertenso e tabagista. Início dos sintomas em 08/09/2020. Foi a óbito em hospital público no dia 13/09/2020.

Mulher, 73 anos, residente em Serra Redonda. Diabética cardiopata e obesa. Início dos sintomas em 01/07/2020. Foi a óbito em hospital público no dia 25/08/2020.

Homem, 52 anos, residente em Campina Grande. Comorbidade não informada. Início dos sintomas em 29/07/2020. Foi a óbito em hospital privado no dia 23/08/2020.

Mulher, 71 anos, residente em João Pessoa. Comorbidade não informada. Início dos sintomas em 25/05/2020. Foi a óbito em hospital público no dia 09/08/2020.

Fonte: Ascom