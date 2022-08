PESQUISA BTG/FSB: vantagem de Lula para Bolsonaro cai mais uma vez

By

A vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL) na eleição presidencial deste ano caiu de 11 para 9 pontos percentuais, de acordo levantamento FSB Pesquisa para o banco BTG Pactual divulgado nesta segunda-feira (22).

De acordo com a sondagem, Lula aparece com 45% das intenções de voto para o pleito de 2 de outubro, mesmo percentual visto no levantamento realizado na semana passada. Já Bolsonaro soma agora 36%, ante 34% na pesquisa anterior.