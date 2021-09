Pesquisa Ipec: Lula aparece na liderança nos dois cenários e corrida eleitoral para Presidência permanece estável

Em um dos cenários, Lula tem 48% e Bolsonaro, 23%. Na comparação com a última pesquisa, de junho, Lula mantém 11 pontos percentuais a mais do que todos os adversários somados, o que o levaria a vencer no 1º turno se as eleições fossem hoje. No outro cenário, ex-presidente lidera com 45%, contra 22% do atual presidente e 18% dos demais pré-candidatos, no limite da margem de erro para ganhar no 1º turno.