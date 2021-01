Pesquisa mostra que preço da gasolina comum varia até 34 centavos entre postos de Campina Grande

By

Na última terça-feira, 12, o Procon de Campina Grande realizou a primeira pesquisa do ano nos preços de combustíveis comercializados na cidade. Em comparação ao mês passado foi verificado o aumento de preço em todos os seis combustíveis, com destaque para a gasolina comum que sofreu um aumento de 4,55% e o etanol 5,62%. O preço médio da gasolina comum passou de R$ 4,349 para R$ 4,547 nessa última pesquisa e o etanol passou de R$ 3,144 para R$ 3,321. Já o diesel S-10 passou de R$ 3,573 para R$ 3,721, o diesel comum de R$ 3,494 para R$ 3,634 e o Gás Natural Veicular de R$ 3,744 para R$ 3,745. O levantamento mostra ainda a diferença de preços entre os 57 postos visitados. O etanol apresentou uma variação de 20,12% entre os estabelecimentos, chegando aos 64 centavos de diferença entre o menor e o maior preço encontrado. Já a gasolina comum apresentou uma diferença de 34 centavos entre o menor e o maior preço. Devido a este cenário o Procon Municipal orienta que os consumidores devem sempre pesquisar pelo melhor preço, só assim não vai pesar tanto no bolso.

A pesquisa completa está disponível no link https://procon.campinagrande. pb.gov.br/category/pesquisa- de-preco/2021/ .

Fonte: Codecom