PF faz operação contra o tráfico de drogas e cumpre mandados no acre e mais dois estados

Pelo menos 20 mandados judiciais foram cumpridos, na manhã desta quinta-feira (9), durante a Operação Tricoat, de combate ao tráfico de drogas, desencadeada pela Polícia Federal no Acre e em mais dois estados. A PF não informou quantos mandados foram cumpridos no estado acreano.

Conforme a PF, foram 15 mandados de busca e apreensão e outros cinco de prisão contra um grupo criminoso que atua no estado, fazendo o tráfico de drogas da região de fronteira, no interior, para a capital acreana e distribui para estados do nordeste, como São Luís, MA, e João Pessoa, PB.

No Acre, foram cumpridos mandados nas cidades de Rio Branco, Brasileia e Epitaciolândia. Além do tráfico de drogas, o grupo também é investigado por lavagem de dinheiro que era obtido através do tráfico de drogas.

“O objetivo é desarticular um dos principais grupos especializados no transporte de entorpecentes — comumente cocaína nas formas de pasta base e cloridrato — da região de fronteira com a Bolívia para a capital Rio Branco e para a região nordeste do país, através de veículos automotores”, informa o documento enviado pela PF.

INVESTIGAÇÕES

Ainda conforme a PF, a investigação teve início em janeiro de 2021, após a apreensão de 15 Kg de cocaína escondida no interior de um veículo. Durante as investigações foram apreendidos, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) mais 70 Kg de entorpecente que pertenciam ao mesmo grupo criminoso.

O nome da operação faz referência à técnica de pintura automotiva em três camadas, em que uma dessas camadas é perolada, normalmente da cor branca. A cor branca e o aspecto perolado remetem à aparência da cocaína que era transportada pelo grupo criminoso, e o fato de ser uma pintura automotiva faz alusão ao principal meio de transporte utilizado pelo grupo para o tráfico, veículos automotores.

A ação desta quinta contou com a atuação das equipes da PF e da Polícia Civil.

Fonte: G1PB