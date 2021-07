Plano Novo Normal: Paraíba melhora em avaliação com 62 municípios retornando a bandeira laranja

A Paraíba apresentou uma melhora na nova avaliação do Plano Novo Normal, divulgada neste sábado (26). Dos 223 municípios, 62 estão em bandeira amarela, a maior parte desses se concentram na região metropolitana de João Pessoa. Outros 153 estão em bandeira laranja e 8 cidades estão em bandeira vermelha. A situação das novas bandeiras passa a valer a partir desta segunda-feira (28) e o estado segue sem nenhuma cidade na bandeira verde.

Segundo o relatório, estão em bandeira vermelha as cidades de Cacimba de Areia, Santa Inês, Santa Teresinha, São José do Bonfim, São José dos Cordeiros, São Mamede, Teixeira e Uiraúna. Na última avaliação, de 12 de junho, 213 cidades estavam na bandeira laranja, 10 na bandeira vermelha e nenhum nas bandeiras amarela e verde.

Em bandeira laranja, além de Campina Grande, estão algumas cidades do Agreste do estado, Cariri e Sertão. Em relação às cidades com bandeira amarela, estão João Pessoa, Bayeux, Cabedelo, Lucena, Santa Rita e Guarabira, além de 56 municípios do estado.

O Plano Novo Normal é a matriz de orientação do estado para o funcionamento das atividades econômicas, indicando quais segmentos devem funcionar.

De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), a Paraíba registrou 2.002 novos casos de Covid-19 e 12 mortes em 24 horas. A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 60%.

Fonte: Ascom