Policia civil efetua a prisão de foragido que estava furtando pneus estepes na cidade de Campina Grande

A prisão do sujeito identificado por M.A.S.L (48 anos de idade) ocorrera no final da tarde de ontem (16/09/2021), no Bairro Santa Cruz, em C. Grande/PB, por força de cumprimento de Mandado de Prisão (Recaptura) expedido pelo juiz da Vara de Execuções desta comarca. O acusado já estava sendo investigado por policiais civis da DRF-CG pela prática de diversos furtos de estepe ocorridos na cidade, sendo que a ação policial culminou ainda com a apreensão de objetos utilizados na última investida criminosa e com a recuperação de um pneu (estepe) recém furtado de um veículo no Bairro Prata. O crime havia sido captado pelas câmeras de segurança de um prédio da localidade e por meio de diligencias ulteriores fora logrado êxito na identificação e captura do acusado. O comparsa de M.A.S.L, conhecido por “GALEGO“, conseguiu se evadir do cerco policial, contudo sua identidade já fora revelada e ambos responderão por furto qualificado, crime tipificado no Art. 155, § 4º, II e IV do Código Penal.

A dupla já possuía passagem pela polícia por delitos de natureza patrimonial, tendo inclusive cumprido pena juntos no Presídio Serrotão, em C. Grande/PB, local onde o acusado M.A.S.L já fora recambiado para término do cumprimento de sua pena.

Fonte: Ascom