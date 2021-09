Presidente do Patriota em Campina descarta apoio a pré-candidatura de Romero e diz que a direita terá uma candidatura totalmente alinhada com Bolsonaro

O Bacharel em Direito, Mércio Franklin, presidente do Patriota em Campina Grande, um dos maiores apoiadores da gestão de Bolsonaro na Paraíba, ao falar sobre as eleições do próximo ano com a nossa equipe, descartou apoio a candidatura ao ex-prefeito Romero Rodrigues ao governo da Paraíba.

“O patriota é um partido totalmente alinhado com Bolsonaro assim como eu, então defendo uma candidatura que esteja de acordo com os princípios e valores que nós defendemos e acreditados, e essa candidatura não é a do Romero Rodrigues, que já disse publicamente que aceita conversar com o ex-presidente Lula e que receberá em seu palanque partidos de esquerda inclusive o PT, além disso Romero teve em sua gestão enquanto prefeito de Campina Grande, o maior escândalo de corrupção da história da cidade, a operação Famintos, que detectou milhões de reais desviados da merenda escolar e como se não bastasse o mesmo foi indiciado no âmbito da operação Calvário que investiga milhões de reais desviados da saúde pública da Paraíba”, disse.

Franklin, afirmou que o Patriota é um partido conservador, cristão e tem excelentes quadros para participar da composição de uma chapa majoritária na disputa estadual do próximo ano.

“Nós temos o deputado Walber Virgulino que faz um trabalho exitoso no parlamento, não apenas fiscalizando, mas propondo leis relevantes para a Paraíba. Temos também outros nomes com potencial eleitoral, que assim como Walber, são totalmente alinhados com as pautas defendidas pelo presidente e sem dúvidas o Patriota estará na chapa majoritária e junto com os demais partidos conservadores, garantiremos um palanque totalmente de direita e confiável na Paraíba para Bolsonaro”, afirmou.

Ao comentar sobre o governo João Azevedo, Franklin disse que os paraibanos sofrem com o descaso e ausência de obras e ações por parte da gestão.

“O governo de João Azevedo é pautado pela mentira e enganação, não existe nenhuma obra estruturante em execução na Paraíba, ele prometeu o Centro de Convenções para Campina Grande, mas a obra nunca saiu do papel, João Pessoa foi riscada do mapa administrativo, não recebeu nada desse desgoverno, quando descemos para o Cariri, Brejo e Sertão chegamos a imaginar que nosso estado não tem governador. A gestão da pandemia de João é notabilizada pelos indicativos do Tribunal de Contas do Estado que aponta superfaturamento na compra de mascaras, testes e até das cestas básicas distribuídas com as famílias carentes, a Paraíba merece e terá um governo melhor”, finalizou.

