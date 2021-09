By

Carro cai no canal de Bodocongó, em Campina Grande

Nas imagens gravadas na manhã desta sexta-feira é possível ver o momento em que o veículo está sendo retirado do canal no trecho que fica no Dinamérica.

De acordo com informações o motorista acabou caindo na madrugada de hoje. Apesar do susto os danos foram apenas materiais.

Moradores do local reclamam que a falta de sinalização vertical e horizontal tem provocado vários acidentes.