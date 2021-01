Polícia investiga desaparecimento de adolescente de 14 anos, em Campina Grande

Adolescente de 13 anos desaparece depois de sair da cidade de São João do Carri na companhia da mãe para ir ao banco resolver uma pendência no Auxílio Emergencial, em Campina Grande.

A garota Magna Milena da Silva Queiroz foi vista pela última vez de frente ao Banco da Caixa Econômica Federal de Campina Grande.

Magda Milena é residente do Distrito Malhada da Roça, localizado no município de São João do Cariri. Ela desapareceu desde segunda-feira (4). Ela estava na companhia de sua mãe Mirian da Silva e não foi mais vista.

Ainda segundo a madrinha da adolescente de 13 anos, a sua afilhada estava sem dinheiro e os documentos. Ela tem problemas mentais.

“Segundo a madrinha dela, mãe e filha não tinham brigado. Não dá para saber se tinha algum problema ou se ela está confusa.”

Um boletim de ocorrência por desaparecimento foi registrado pela família e o caso deve ser investigado pelo Distrito Policial de Campina Grande e São João do Cariri.

Fonte: Blog do Fabiano Moura