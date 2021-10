Polícia investiga suspeitos de esconderem motorista de acidente que matou motoboy em João Pessoa

O secretário de Segurança e Defesa Social da Paraíba, Jean Nunes, disse que suspeitos de acobertarem a fuga de Ruan Ferreira de Oliveira estão sendo investigados e serão responsabilizados. O motorista teve a prisão preventiva decretada após excesso de velocidade e ultrapassagem do sinal vermelho, resultando na morte do motoboy Kelton Marques, no dia 11 de setembro, no bairro de Manaíra. A entrevista exclusiva à Jovem Pan João Pessoa foi transmitida na manhã desta terça-feira (19).

“Uma pessoa dessa se esconde porque tem cobertura de outras pessoas que estão acobertando o crime. Eu não sei quem, até desconfiamos, mas não podemos ainda relatar. Mas, certamente, as pessoas envolvidas nessa cobertura serão também responsabilizadas criminalmente”, afirmou.

Mais de um mês após o crime, a família ainda luta por justiça. Ao ser questionado, durante o ‘Jornal da Manhã‘, sobre as polícias ainda não terem efetuado a prisão, o secretário garantiu que isso será feito. “A polícia fez a sua parte nesse caso, elucidou, identificou, materializou, conseguiu mandatos de prisão e o que ocorre é a fuga, naturalmente. O que resta nesse caso é a captura desse condutor e a polícia continua trabalhando para dar resposta. Aqui na Paraíba não há nenhum caso de repercussão que não tenha sido dado resposta. Então, vai ser preso mais cedo ou mais tarde. Não adianta tentar se esconder”, concluiu.

