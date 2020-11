Polícia Militar apreende veículo com mais de 30 cestas básicas e santinhos de candidato a vereador de Campina Grande

Um veículo foi apreendido nessa sexta-feira (13), no bairro Três Irmãs, no município de Campina Grande, no Agreste paraibano, após suspeita de prática de crime eleitoral. No carro, modelo saveiro, havia mais de 30 cestas básicas e santinhos de um candidato a vereador da cidade.

O comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, coronel Rogério Damasceno, informou ao ClickPB, que esse veículo trafegava por uma via urbana quando acelerou o veículo ao perceber viaturas da Polícia Militar. Os policiais acharam suspeita a ação do motorista e foram atrás do condutor.

“Ao abrir a mala, havia mais de 30 cestas básicas e santinhos de um candidato a vereador da cidade”, afirmou. Por conta da suspeita de crime eleitoral, o caso foi encaminhado para a Polícia Federal. Além disso, todo material também foi levado para a delegacia da Polícia Federal.

Fonte: Click PB