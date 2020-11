By

Em Campina Grande, eleições iniciam com atraso na UFCG

Considerado um dos maiores colégios eleitorais da cidade, a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), localizada no bairro Bodocongó, iniciou a abertura das seções eleitorais com atraso neste domingo (15).

O atraso de 12 minutos para a abertura dos portões provocou uma espera maior nas filas, mas nenhuma confusão ou tumulto foram registrados.

Até o momento a Justiça Eleitoral não informou o motivo do atraso.

Mudança

Esse ano as eleições começaram uma hora mais cedo, às 7h da manhã. O objetivo é otimizar o voto, principalmente para as pessoas idosas, que têm prioridade nas primeiras horas do pleito.

É importante ressaltar que este ano o eleitor só pode entrar na seção eleitoral se estiver usando máscara. Essa e outras recomendações, como levar a própria caneta para não compartilhar objetos, evitar aglomeração e utilizar álcool em gel na entrada e na saída das seções, fazem parte dos protocolos de prevenção à pandemia do coronavírus.

O eleitor também precisa levar o título de eleitor e um documento oficial com foto.

Fonte: Paraíba Online