POLÍCIA PRENDE SUSPEITOS DE TRÁFICO E RECUPERA COMPUTADORES DA EDUCAÇÃO, EM CAMPINA GRANDE

Quatro pessoas foram presas em flagrante na quarta-feira (3), em Campina Grande, suspeitas de tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos, a ação aconteceu em quatro bairros diferentes da cidade, e um dos presos estava com dois computadores que foram furtados da Secretaria de Educação.

.

Conforme a polícia, no bairro do Distrito Industrial, foi preso um homem de 21 anos, que teria sido flagrado com uma quantidade de crack e uma balança de precisão. Ele confessou à polícia ser proprietário da droga e já havia sido apreendido, quando menor de idade, por ato infracional semelhante a tráfico.

.

No barro do Novo Horizonte, os policiais apreenderam cocaína e um caderno de anotações com um homem de 29 anos. Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais de João Pessoa.

.

Contra o terceiro suspeito preso também havia um mandado de prisão, neste caso por dívidas de pensão alimentícia.

.

“Com essa pessoa, nós encontramos dois notebooks com o selo do Ministério da Educação, que provavelmente é produto de furto, já que o suspeito não apresentou notas dos equipamentos nem soube explicar onde eles foram adquiridos. Nós vamos manter contato com a Secretaria da Educação para tratar do assunto, ”, disse o delegado Diego Beltrão, da DRF.

.

Por fim, os policiais abordaram uma mulher no bairro Três Irmãs e flagraram algumas porções de drogas. Ela também foi conduzida à Central de Polícia Civil, para os devidos procedimentos policiais.

Fonte: G1PB