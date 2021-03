Alunos da rede estadual receberão cestas básicas enquanto durar suspensão do sistema híbrido de aulas

De acordo com Cláudio Furtado, secretário de Educação da Paraíba, alunos da rede estadual receberão cestas básicas enquanto seguir em curso o cancelamento do sistema híbrido de aulas nas unidades de educação. A decisão foi tomada com base no enfrentamento a pandemia, onde vários estudantes dependem da alimentação oferecida nas escolas. A retomada das atividades aconteceria na última segunda-feira, sendo respeitada a capacidade de 30% presencial. Contudo, em razão do crescimento no número de casos e mortes diárias por Covid-19 no estado, o poder executivo decidiu retroceder.

Cláudio afirmou que as cestas deverão ser entregues já nos próximos dias. “Em breve estamos preparando”, disse ao Portal T5. Sobre o retorno de forma presencial, o secretário avaliou que “depende dos dados científicos sobre a pandemia no estado”. Ainda segundo ele, a Saúde deve realizar novas avaliações na semana que vem para que sejam definidos novos encaminhamentos.

Enquanto durar a suspensão, os estudantes deverão acompanhar as aulas via sistema “Google sala de aula e a outras ferramentas. Aulas também via TV, pelo canal Paraíba Educa. Estamos trabalhando para levar a outras cidades, também tem o aplicativo de franquia de dados. Como o governador anunciou, estamos procurando outras alternativas”. As aulas têm início já na próxima segunda-feira (8).

As matrículas também serão reabertas no sistema Paraíba Educa no intuito de atender quem encontrou dificuldades no cadastro dos filhos.

Fonte: Ascom