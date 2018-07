By

Policial Militar morre após troca de tiros com assaltantes em JP

O soldado Ewerton Fernandes Barros, da Polícia Militar da Paraíba, morreu após trocar tiros com dois assaltantes na Avenida João Machado, no Centro de João Pessoa, na tarde deste sábado (30). Na ação, um dos suspeitos foi atingido e também morreu, ainda no local da ocorrência.

Segundo a PM, a troca de tiros teria se iniciado quando o policial tentou intervir em um assalto contra uma pessoa que não teve identidade revelada, na tentativa de ajudá-la. Após o tiroteio, um dos suspeitos conseguiu fugir sem ser identificado.

O soldado, que foi atingido por três tiros, sendo dois no abdome e um nas nádegas, foi socorrido ainda com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas morreu ainda a caminho do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena. A PM informou que Ewerton Fernandes atuava há apenas dois anos como policial militar.

O criminoso que fugiu não foi localizado até o fechamento desta matéria. A PM informou que buscas seriam feitas para encontrá-lo.

Fonte e Imagem: Portal Correio