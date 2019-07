PP cogita Aguinaldo para presidir Câmara

By

Cotado para presidir a Câmara dos Deputados a partir de 2019, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (Progressistas) foi considerado “um bom nome” pelo presidente nacional do seu partido, o senador Ciro Nogueira (PP-PI).

Nos bastidores da Câmara as articulações em torno da eleição da nova Mesa Diretora já são intensas. Ao Portal MaisPB, apesar de elogiar Ribeiro, Nogueira explicou que a decisão de lhe colocar na disputa ainda depende da decisão do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), tentar ou não uma recondução ao cargo.

Líder do Governo do presidente Michel Temer (MDB) e um dos cabeças da Congresso, o paraibano Aguinaldo Ribeiro (Progressistas) já é lembrado por partidos do Centrão para concorrer ao cargo.

“Um excelente nome, mas ainda não tem nenhuma expectativa em relação a isso. Vamos saber primeiro se Rodrigo Maia é candidato, se for candidato ele tem a preferência do partido, nós temos uma aliança já de algum tempo com ele”, disse.

Indagado sobre uma possível não colocação de Maia para entrar na disputa e se Ribeiro figura como opção imediata, Nogueira pontuou: “Com certeza, é um dos principais nomes que temos no partido, um grande nome”, finalizou.

Fonte: Wallison Bezerra – MaisPB