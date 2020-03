Preço médio da gasolina comum tem redução de apenas 0,66% em Campina Grande

Segundo a última pesquisa realizada pelo Procon de Campina Grande o preço médio da gasolina chegou a R$ 4,328, ou seja em comparação ao mês de fevereiro, o combustível apresentou redução de apenas 0,66%. O levantamento de preços foi feito nos dias 11 e 12, no mesmo dia em que a Petrobras anunciou uma redução nos preços da gasolina (9,5%) e do diesel (6,5%) nas refinarias.

Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon de Campina Grande explica que o órgão deverá fazer uma nova pesquisa na próxima semana, para observar se essa redução da Petrobras terá algum reflexo nos preços praticados na cidade. “Como os novos preços da Petrobras só entram em vigor a partir desta sexta-feira, 13, nas distribuidoras, e nossa pesquisa foi realizada num período anterior, ela não vai refletir o impacto dessa redução nos postos de combustíveis locais. Então vamos realizar na próxima semana uma nova pesquisa para observar como ficarão os valores finais para os motoristas. Lembrando que, mesmo com uma grande redução junto às distribuidoras, os valores finais nos postos podem não cair muito, pois a precificação envolve outros fatores, como impostos, taxas e custos com mão de obra. Além disso, o mercado brasileiro é baseado na livre concorrência, o que possibilita a cada empresa cobrar o que achar melhor. No entanto, o Procon vai ficar atento ao comportamento dos postos de combustíveis locais, que devem apresentar alguma redução de preços”, explica Rivaldo Rodrigues. Segundo a pesquisa realizada em 58 postos de combustíveis do município, os menores valores encontrados para a gasolina comum foi R$ 4,119, no posto CG na Av. Manoel Tavares, no Alto Branco e R$ 4,149 para a gasolina aditivada no posto Planalto, no bairro Três Irmãs. O etanol apresentou uma variação muito alta, de 14,98% entre os estabelecimentos visitados, chegando aos 47 centavos de diferença entre o menor e o maior preço encontrado, o preço mais atrativo foi de R$ 3,130, no posto Distrito , na Av. João Wallig no Distrito Industrial.