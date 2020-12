By

Prefeito Marcelo Crivella é preso em operação da polícia e do MP-RJ

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), foi preso na manhã de hoje em uma operação conjunta do MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) e da Polícia Civil.

Imagens exibidas pela TV mostraram carros da Polícia Civil e do MP saindo do condomínio onde mora o prefeito. A ação que levou à prisão de Crivella é um desdobramento da Operação Hades, que investiga um suposto “QG da propina” na Prefeitura do Rio. Além de Crivella, foram presos na operação de hoje o empresário Rafael Alves e o delegado Fernando Moraes, segundo a Globo. O ex-senador Eduardo Lopes (Republicanos-RJ) também é alvo da ação, mas não foi encontrado em casa.

Fonte: Uol