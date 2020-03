Prefeitura altera calendário de inscrições para Casamento Coletivo 2020

A Prefeitura Municipal de Campina Grande, por meio da Secretaria de Cultura, procedeu mudanças nas inscrições para a edição 2020 do Casamento Coletivo, a ser realizado, na Pirâmide do Parque do Povo, dentro da programação d’O Maior São João do Mundo. As inscrições, inicialmente programadas para acontecer em data única, serão realizadas nos dias 25, 26, 27 e 30 de março, das 8 às 12h, no Teatro Municipal Severino Cabral. A mudança ocorreu em função da situação de alerta em que a cidade se encontra, por conta da pandemia do Coronavírus e tem por objetivo evitar aglomerações. Este ano, 200 casais participarão da cerimônia civil.

Os interessados deverão estar munidos de toda a documentação necessária para validar a inscrição, bem como dos documentos pessoais de duas testemunhas por casal. O Casamento Coletivo ocorre tradicionalmente na Pirâmide do Parque do Povo, na noite de 12 de junho, véspera de Santo Antônio e Dia dos Namorados.

Para a cerimônia, a Prefeitura de Campina Grande presenteia os casais com os trâmites cartoriais, aluguel do vestido de noiva, terno do noivo, maquiagem, penteados e toda produção do casamento, além dos buquês para as noivas. “Esta ação visa a beneficiar os casais campinenses, com a concretização de um sonho que, para muitos, é quase impossível, por causa das despesas”, comenta o secretário de Cultura, Joia Germano.

De acordo com a coordenadora do Casamento Coletivo, Professora Giseli Sampaio, apesar da celebração ser limitada a 200 casais, a Secult realizará um cadastro de reservas, para uma lista de espera e, caso haja algum impedimento no decorrer dos trâmites cartoriais com um ou mais casais, a Secult recorrerá à lista de espera, até que as 200 vagas sejam completadas.

Só poderão participar casais que residem em Campina Grande e nos Distritos de São José da Mata, Galante ,Catolé de Boa Vista e Santa Teresinha. O cadastro só será válido se, no ato da inscrição, toda a documentação for entregue, conforme relação abaixo:

1-DOCUMENTOS NOIVOS (SOLTEIROS):

– CERTIDÃO DE NASCIMENTO ( ATUALIZADO, A PARTIR DE FEVEREIRO 2020 ) ORIGINAL E CÓPIA;

– COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (CÓPIA) EM NOME DOS NOIVOS;

– RG, CPF OU CNH (ORIGINAIS E CÓPIAS);

2-DOCUMENTOS NOIVOS MENORES DE IDADE, A PARTIR DOS 16 ANOS:

– CERTIDÃO DE NASCIMENTO ATUALIZADO (A PARTIR DE FEVEREIRO/2020), ORIGINAL E CÓPIA;

– CÓPIA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DOS NOIVOS, PAIS OU RESPONSÁVEIS;

– RG, CPF OU CNH DOS NOIVOS E DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS (CÓPIAS E ORIGINAIS);

OBS – OS PAIS OU RESPONSÁVEIS PRECISAM ESTAR PRESENTES NO ATO DA INSCRIÇÃO.

3- DOCUMENTOS NOIVOS VIÚVOS:

– CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DE FALECIMENTO ATUALIZADA A PARTIR DE FEVEREIRO/2020 (ORIGINAL E CÓPIA);

– ATESTADO DE ÓBITO (ORIGINAL E CÓPIA);

– RG, CPF OU CNH (ORIGINAL E CÓPIA);

– CÓPIA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DOS NOIVOS;

OBSERVAÇÃO – NOIVOS VÚVOS QUE NÃO POSSUAM INVENTÁRIO, SÓ PODERÃO CASAR NO REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS

4- DOCUMENTOS NOIVOS DIVORCIADOS:

– CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO (ORIGINAL E CÓPIA) ATUALIZADA A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2020;

– RG, CPF OU CNH (ORIGINAL E CÓPIA);

– CÓPIA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DOS NOIVOS;

5 – DOCUMENTOS DAS TESTEMUNHAS (DUAS TESTEMUNHAS POR CASAL):

– RG, CPF OU CNH (CÓPIA);

– CÓPIA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DAS TESTEMUNHAS;

OBS – OS NOIVOS QUE NÃO TIVEREM COMPROVANTES DE RESIDÊNCIAS EM SEUS NOMES, PODERÃO SOLICITAR GRATUITAMENTE NOS CARTÓRIOS.

