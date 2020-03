Secretaria de Saúde da Paraíba confirma primeiro caso de coronavírus

By

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu, na tarde desta quarta-feira (18), o exame que confirma o primeiro caso de Covid-19 no estado.

Trata-se de um homem de 60 anos, residente no município de João Pessoa, com histórico de viagem para Europa, retornando ao Brasil no dia 29/02.

O paciente foi atendido pela rede privada, esteve em isolamento domiciliar e já está fora do período de contaminação da doença.

Já sobre o caso de uma mulher de 39 anos, que faleceu na madrugada de quarta-feira (18), no Hospital Universitário Nova Esperança (HUNE), em João Pessoa, a Secretaria de Saúde informa que a paciente foi notificada como um dos casos suspeitos até o momento de Covid-19.

O material para teste foi colhido e no momento a SES aguarda o resultado dos exames. A paciente apresentava comorbidades, ou seja, presença de mais de uma ou de várias doenças na mesma pessoa.

Até o momento, a Paraíba realizou a notificação e coleta de 96 casos, sendo 1 confirmado, 16 descartados e 80 que aguardam resultado da análise dos exames pelo Instituto Evandro Chagas, em Belém-PA, referência regional. Todos os exames são realizados seguindo os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

BOATOS – O secretário de Estado da Saúde, da Paraíba, Geraldo Medeiros, desmentiu, em entrevista, a um programa de rádio local, na tarde desta quarta-feira (18), a informação que chamou de ‘boato’ de que estaria havendo subnotificação dos casos de coronavírus no estado. Segundo ele, o sistema de saúde está preparado com todo o suporte necessário para identificar e tratar os casos

O secretário explicou que, desde o dia 21 de fevereiro, há um planejamento estratégico que contempla todos os cenários possíveis.

“Temos 590 respiradores que podem ser remanejados e oito ondas que podem ser disparadas, paulatinamente, com 30 leitos de enfermaria e 10 leitos de UTI, distribuídos de acordo com a demanda e que serão disparados, novamente, quando 50% dos leitos estiverem ocupados. Temos 250 leitos de UTI.

Em relação à disponibilidade de coleta de material e exames, temos os técnicos de vigilância em saúde da Secretaria e um posto de coleta no Juliano Moreira, criado nesta terça (17), obedecendo ao protocolo do Ministério da Saúde”, disse.

“Infelizmente uma médica destemperada e sem conhecimento propicia o pânico na população. O governo está pronto para enfrentar o coronavírus, inclusive, estamos sendo referência para outros estados nesse combate. Estamos funcionando dentro dos critérios técnicos do Ministério da Saúde”, denunciou.

De acordo com ele, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), não realiza coleta indiscriminada de material.

“Todos os materiais estão sendo enviados ao Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará e divulgamos os resultados assim que recebemos, pelo sistema, os resultados definitivos”, declarou.

O secretário agradeceu a todos os servidores da instituição.

“Todos estão trabalhando com abnegação e compromisso social objetivando propiciar aos paraibanos a assistência à saúde adequada num momento que nos deparamos com uma pandemia”, falou.

“Recomendamos aos pacientes acima de 60 anos, diabéticos, hipertensos, enfisematosos, renais crônicos, cirróticos, com câncer fazendo quimioterapia, portadores de lúpus, artrite reumatóide e aqueles que utilizam corticóides, permanecerem em casa e evitarem aglomerações”, orientou.

